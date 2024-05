Lol is van songfestival af voor prins Pieter-Christiaan

Voor prins Pieter-Christiaan is de lol er vanaf als het om het Eurovisie Songfestival gaat. Dat schrijft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven op X na de diskwalificatie van Joost Klein.

“Het oordeel heeft zich al voltrokken voordat een uitspraak is gedaan”, schrijft de royal over de beslissing van de European Broadcasting Union (EBU) om Klein niet aan de finale mee te laten doen vanwege een aanklacht die tegen hem is ingediend. De politie heeft daar onderzoek naar gedaan, maar de uitkomst is nog niet bekend. “Het zou nu niet gepast zijn om Joost mee te laten doen”, liet de EBU eerder weten.

Pieter-Christiaan heeft donderdag gekeken naar de tweede halve finale van het liedjesfestival in Malmö, valt op te maken uit zijn eerdere tweets op X. Zo schreef hij iets over de inzending van Estland en steunde hij Klein. “Go Joost”, schreef hij donderdag.