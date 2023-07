Maarten van Rossem vindt slavernijexcuses van de koning overbodig

Maarten van Rossem vindt het “overbodig” dat koning Willem-Alexander zaterdag zijn excuses heeft aangeboden voor de rol van Nederland in het slavernijverleden. “Ik vind het aanbieden van excuses voor dingen die je zelf niet hebt gedaan, en die zich bovendien honderden jaren geleden hebben afgespeeld in een totaal anders geconstrueerde wereld ook naar normen en waarden, een beetje een vervelende politiek correcte gewoonte”, zei de historicus in de RTL 4-talkshow Renze Op Zondag.

“Als je het een probleem vindt, dat kan ik me best voorstellen, zorg dan in de huidige wereld voor situaties waar slavernij-achtige constructies niet voorkomen”, vervolgde het jurylid van de NPO 2-kennisquiz De Slimste Mens, die eerder al kritisch was over mogelijke slavernijexcuses. Zo geeft Van Rossem als voorbeeld dat Nederland wel heeft meegedaan aan het WK voetbal in Qatar, terwijl de situatie voor arbeidsmigranten daar erg slecht was. “Er is wel iets over gezegd, maar we zijn er wel gaan voetballen.”

Volgens Van Rossem waren de Oranjes tijdens de slavernij “slachtoffers van de normen en waarden van hun tijd”, zo zei hij. “Je moet geen gewoonte maken van het excuseren voor dingen waar je niks mee te maken hebt.”

Advocaat Peter Schouten en muziekjournalist en presentator Leo Blokhuis, twee andere gasten bij Renze Op Zondag, waren het niet met Van Rossem eens. Zo vroeg Blokhuis of de historicus ook het gejuich hoorde van mensen bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden na de excuses van de koning. “Het heeft heel veel betekend voor de mensen die daar waren”, zei de muziekkenner. “Ja, maar dat doet niets af aan het hypocriete karakter van excuses voor dingen die je niet gedaan hebt”, reageerde Van Rossem.