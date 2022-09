Man die kist koningin Elizabeth wilde bereiken aangeklaagd

Een 28-jarige man die vrijdagavond heeft geprobeerd bij de kist van koningin Elizabeth te komen wordt aangeklaagd voor verstoring van de openbare orde. Hij moet maandag voor de rechtbank in Londen verschijnen, heeft een woordvoerder van de politie laten weten.

De man rende vanuit de rij naar de kist waarin de koningin ligt opgebaard in Westminster Hall, maar werd snel naar de grond gewerkt door de politie en aangehouden.

Hij is de tweede persoon die wordt beschuldigd van het plegen van een misdrijf terwijl hij in de rij stond om afscheid te nemen van Elizabeth. Een 19-jarige man wordt aangeklaagd voor onder meer aanranding. Hij zou zichzelf hebben ontbloot en rouwenden hebben geduwd terwijl ze woensdag in de rij stonden te wachten, meldt de BBC.