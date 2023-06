Manneken Pis krijgt oranje pakje voor staatsbezoek koningspaar

De garderobe van Manneken Pis bestaat uit meer dan duizend kostuums, maar een oranje pakje heeft het bekende Belgische beeldje niet in zijn kast hangen. Ter gelegenheid van het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima volgende week komt daar verandering in, maakte de Nederlandse ambassade in België dinsdag bekend.

“Het werd hoog tijd dat dit Brusselse icoon in oranje werd gestoken. Het is een kleurrijke opmaat naar het driedaagse staatsbezoek van het Nederlands koninklijk paar aan België”, laat ambassadeur Pieter Jan Kleiweg de Zwaan weten. Als het aan hem ligt, kan Manneken Pis zijn nieuwe outfit komende zomer ook aan wanneer de Nederlandse voetbalsters op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland spelen.

De Nederlandse ambassadeur overhandigt vrijdag het vakkundig ontworpen oranje pakje aan de Brusselse Schepen van Cultuur, Delphine Houba. Manneken Pis zal zijn oranje tenue vanaf maandag dragen.