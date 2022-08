Margriet en Pieter naar ceremonie over Canadese bevrijding

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven zijn woensdag 14 september aanwezig bij een ceremonie in de Koninklijke Stallen van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Zij wonen dan de pelgrimage In Our Father’s Footsteps bij, over de Canadese bijdrage aan de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de dertien dagen durende pelgrimage wordt door negentig nazaten van Canadese veteranen aandacht besteed aan onder meer de Slag om Arnhem en de Slag om de Schelde. Daarnaast bezoeken zij Canadese oorlogsbegraafplaatsen en lopen ze routes die hun voorouders in de oorlog hebben afgelegd.

Op 14 september wordt tijdens de ceremonie de Canadian Remembrance Torch ontstoken als symbool van bevochten waarden als vrijheid, vrede en vriendschap. De toorts wordt door de oude generatie en via prinses Margriet en Pieter overgedragen aan de nieuwe generatie om de herinnering aan de Canadese bevrijders levend te houden. Margriet houdt dan een korte toespraak en spreekt na afloop samen met Pieter met de deelnemers over de Canadese bijdrage aan de bevrijding.