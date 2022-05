Margriet en Pieter voor officieel bezoek naar Canada

Prinses Margriet en haar man Pieter van Vollenhoven vertrekken volgende week voor een vijfdaags bezoek naar Canada. Het bezoek betreft de eerder vanwege de coronacrisis uitgestelde reis die in 2020 zou plaatsvinden in het kader van 75 jaar vrijheid. De trip naar de Canadese stad Ottawa staat daarnaast in het teken van de relatie tussen Nederland en Canada.

Margriet en Pieter starten het bezoek op donderdag 12 mei met de aanplant van een bed Prinses Margriet-tulpen bij Stornoway, het huis dat de koninklijke familie onderdak bood tijdens de Tweede Wereldoorlog. Prinses Margriet is in 1943 ook geboren in Ottawa. Het paar spreekt ook met parlementariërs over de Nederlands-Canadese vriendschap en woont later op de dag een bijeenkomst van het Canadese Rode Kruis bij.

Vrijdag bezoeken de prinses en haar man in het stadhuis een foto-expositie over het leven van de koninklijke familie in Canada tijdens de oorlog. Samen met minister-president Justin Trudeau onthult Margriet op de militaire begraafplaats Beechwood een plaquette voor een generaal die in 1945 betrokken was bij onderhandelingen over de Duitse capitulatie.

In het weekend opent Margriet het Tulip Festival, een jaarlijks evenement waarin verspreid door Ottawa tulpen worden gepresenteerd als aandenken aan de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland. Het bezoek eindigt op maandagochtend 16 mei met een ontmoeting met de Canadese minister van Veteranenzaken. In het War Museum leggen Margriet en Pieter een krans en ontmoeten zij ook veteranen, afgevaardigden van het ministerie van Veteranenzaken en betrokkenen bij het Royal Canadian Legion.