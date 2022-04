Margriet met zoon Christina bij finale van Klassiek Concours

Prinses Margriet heeft de prijzen uitgereikt van het Prinses Christina Klassiek Concours in Theater Amare in Den Haag. De prinses was samen met haar neef Bernardo Guillermo bij de Nationale Finale op zaterdag. In totaal deden meer dan 275 kinderen mee aan de digitale voorrondes, van wie zes waren geselecteerd voor de finale.

In de categorie 12 tot en met 14 jaar wonnen de 13-jarige pianist David Kooi en de 14-jarige trompettist Warre Dendievel de gedeelde eerste prijs. In de categorie 15 tot en met 19 jaar won de 18-jarige violist Luna van Leeuwen de eerste prijs.

Bernardo is de zoon van Margriets in 2019 overleden zus Christina, die haar naam meer dan dertig jaar geleden aan het concours verbond. Margriet heeft haar functie twee jaar geleden overgenomen nadat Christina overleed. Voordat de finale begon poseerden Margriet en haar neef voor de camera’s, Margriet gehuld in een roze jasje en grijze rok. Ook een andere neef van Margriet, prins Jaime, was aanwezig bij het Prinses Christina Concours.

Daarna volgde de finale, waarbij de finalisten een kort optreden gaven en de prijzen werden uitgedeeld. Tijdens de prijsuitreiking kwam Margriet even naar alle winnaars toe en ging met hen op de foto. Daarna betrad Margriet samen met de finalisten het podium, waarbij onder anderen de prinses een bosje met roze bloemen vasthield.

Het Prinses Christina Concours laat kinderen en jongeren kennismaken met muziek en stimuleert hen in hun muzikale ontwikkeling. Dit was de eerste keer dat Margriet de prijzen in een volle zaal mocht uitreiken, want vanwege de coronamaatregelen was dit eerder niet mogelijk.