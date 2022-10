Máxima: 1,4 miljard mensen hebben nog steeds geen bankrekening

Ongeveer 1,4 miljard mensen op de wereld hebben nog steeds geen bankrekening. Daardoor is het voor hen bijna onmogelijk om toegang te krijgen tot de middelen waarmee ze een betere toekomst kunnen opbouwen. Daarop heeft koningin Máxima gewezen op een bijeenkomst bij de Wereldbank in Washington.

De koningin zet zich als speciale pleitbezorger bij de Verenigde Naties al sinds 2009 in om financiële diensten voor iedereen op de wereld toegankelijk te maken. Volgens Máxima is er al veel progressie geboekt. “In de afgelopen tien jaar heeft een kwart van de volwassen wereldbevolking toegang gekregen tot financiële diensten.”

De groei is voor een groot deel te danken aan de opkomst van digitaal bankieren. “In India en Kenia, Brazilië en Mongolië ontvangen en betalen de kleinste handelaars en kleine boeren met de mobiele telefoon op zak.”

Vrouwen buitengesloten

Toch is er nog een lange weg te gaan, want naast de 1,4 miljard mensen zonder rekening zijn er ook nog miljoenen volwassenen met rekeningen die ze eigenlijk niet gebruiken. “Wereldwijd betalen 620 miljoen volwassenen nog steeds contant hun rekeningen, onder wie 60 miljoen in Indonesië, 160 miljoen in India en 30 miljoen in Brazilië”, somde de koningin op.

“Hoewel de genderkloof kleiner is geworden, worden nog steeds driekwart miljard vrouwen buitengesloten”, merkte Máxima verder op. Dat heeft meerdere oorzaken. Zo kunnen vrouwen in bepaalde landen moeilijker een officieel identiteitsbewijs bemachtigen, terwijl dat wel nodig is om een rekening te openen. Ook hebben ze minder vaak een mobiele telefoon.

Gesprekken met vertegenwoordigers van regeringen

Máxima benadrukte in haar toespraak dat het ongelooflijk belangrijk is dat overheden zich ervoor inzetten dat er meer mensen een rekening kunnen openen en gebruik kunnen maken van digitale financiële diensten. Daarmee nemen hun kansen op economische en sociale ontwikkeling namelijk toe.

Het is de tweede dag voor de koningin in Washington. Ze kwam na het staatsbezoek aan Zweden vrijdag in de Amerikaanse hoofdstad aan. Vrijdagmiddag (lokale tijd) sprak ze al op een bijeenkomst over de voor- en nadelen van digitaal geld van centrale banken. Zaterdag staan er verder nog gesprekken gepland met vertegenwoordigers van regeringen uit diverse landen.