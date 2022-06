Máxima aangekomen in Senegal voor staartje VN-reis

Koningin Máxima is dinsdagavond aangekomen in Senegal voor het laatste deel van haar VN-reis. De koningin landde tegen middernacht op het vliegveld Blaise Diagne International Airport.

Máxima blijft tot en met donderdagavond in het West-Afrikaanse land. De eerste dag staat in het teken van veldbezoeken in de agrarische sector: ze bezoekt de organisaties Sudpay, MyAgro en Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Senegal. Sudpay is een start-up voor financiële technologie, MyAgro helpt boeren te sparen en plannen voor de toekomst en bij Compagnie Nationale d’Assurance Agricole ontmoet de koningin een boer.

De eerste dagen van haar VN-reis spendeerde de koningin in Ivoorkust, waar ze onder meer met de lokale bevolking en presidentsvrouw Dominique Ouattara sprak. Het is het eerste veldbezoek dat de koningin aflegt sinds de coronacrisis.