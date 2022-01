Máxima betrokken bij sociale media van prinsessen

Koningin Máxima is betrokken bij wat de prinsessen delen op sociale media. In een online interactieve denksessie over sociale media en de mentale gezondheid van jongeren vertelde de koningin dat ze het belangrijk vindt dat er regie is over wat jongeren doen op sociale media. In dat kader deelde ze dat ze zich soms bemoeit met wat haar dochters op Instagram zetten.

Tijdens de denksessie De twee gezichten van social media deelden verschillende mensen die werken met jongeren en/of sociale media hun ideeën over de rol van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren. Koningin Máxima was een van hen. Tijdens het voorstelrondje vertelde ze dat ze zich sinds een jaar of twee bezighoudt met de mentale gezondheid van jongeren en dat ze daarbij nauw samenwerkt met MIND, de instantie voor psychische ondersteuning die ook deze interactieve sessie organiseerde.

Gedurende de sessie kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals pestgedrag in appgroepen, eerlijkheid over mentale gezondheid van influencers en hoe ouders en onderwijzers om kunnen gaan met wat kinderen online zoal meemaken. Over dat laatste onderwerp vertelde Máxima dat ze zich hier als ouder van de doelgroep in verdiept heeft. Zo is ze op Instagram vrienden met haar dochters en houdt ze goed in de gaten wat ze daarop delen. Als Amalia, Alexia of Ariane iets plaatst waarvan de koningin denkt dat ze dat beter niet kunnen doen, dan spreekt ze hen daarop aan, vertelde ze.

De koningin vindt het belangrijk dat er vanuit thuis of van school op een bepaalde manier regie gevoerd wordt over het socialemediagedrag van jongeren. Ze gaf ook aan dat ze het van belang vindt dat er daarbij per leeftijdsgroep wordt gekeken naar hoe er om moet worden gegaan met social media. Máxima zei zich te kunnen voorstellen dat er voor jongeren van 14 een andere aanpak nodig is dan voor jongeren van 16 jaar. En die aanpak moet dan ook met de tijd meegaan, vindt de koningin. Als voorbeeld noemde ze dat haar jongste nu alweer naar heel andere dingen kijkt dan haar oudste toen die dezelfde leeftijd had en dat daar toch maar drieënhalf jaar tussen zit.

De bijeenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke sessie waarbij een vertegenwoordiger van een socialmediaplatform, een wetenschapper en een student reflecteerden op de bevindingen van de bijeenkomst.