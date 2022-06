Máxima bezoekt cashewnotenfabriek in Ivoorkust

Koningin Máxima heeft maandag een cashewnotenfabriek in Ivoorkust bezocht. Door het productieproces en de temperatuur buiten was het een behoorlijk warm bezoek. “Ik ben wel wat gewend hoor”, zei de koningin na de rondleiding. “Maar het is wel echt warm hier, hè?”

Cashewnoten behoren, samen met cacao- en koffiebonen, tot het belangrijkste exportproduct van Ivoorkust. De koningin kreeg een rondleiding door de fabriek, sprak over de financiën daarachter en kreeg na afloop een paar zakjes cashewnoten mee naar huis.

“Om te beginnen ben ik zo blij om weer fysiek hier op bezoek te zijn. Iets minder dan een jaar geleden hebben wij een hele dag gehad op Zoom met de president, met de ministers. En wat een verschil maakt het om wel hier te zijn, om echt fysiek met elkaar te praten”, vertelde de koningin na afloop aan de verzamelde pers. “Dit soort bezoeken vind ik heel belangrijk, dan zie ik wat er werkt en wat niet werkt. Dan kan ik in mijn gesprekken meenemen wat er in het veld gebeurt.”

Kort voor haar bezoek aan de fabriek was Máxima bij een aantal vrouwen dat met de organisatie CARE International de financiële gezondheid van Ivoriaanse vrouwen onder de aandacht wil brengen. In de cashewnotenfabriek blikte ze nog kort terug op dat bezoek. “Mooi om op de markt te zijn met al die vrouwen. Dat zijn echt de kanjers van de samenleving. Die werken zo hard. Ik ben zo blij dat met eigen ogen te zien.”