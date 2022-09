Máxima bezoekt in Californië universiteit van Friso en Laurentien

Koningin Máxima is woensdag tijdens de tweede dag van haar werkbezoek aan de Verenigde Staten langsgegaan bij de Universiteit van Californië in Berkeley. De universiteit is geen onbekende plek voor leden van het koningshuis. Prinses Laurentien en wijlen prins Friso hebben er gestudeerd.

De koningin, gehuld in een groene jurk met bloemenprint, was samen met minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgereisd naar de universiteit. Dijkgraaf gaf er het startschot voor het nieuwe Dutch Network for Academics (DNA). Dat is opgericht om de band tussen Nederland en de VS te versterken door academische samenwerking.

In een toespraak noemde de minister de Universiteit van Californië de “meest Nederlandse universiteit” van de VS. Op de Universiteit van Californië wordt namelijk al vijftig jaar een studie Nederlands aangeboden.

Gesprekken

In de bibliotheek voerde Máxima gesprekken met studenten die er Nederlands studeren. Daarna sprak de koningin met een paar docenten.

Later op woensdag gaat de koningin ook nog langs bij Google en de Stanford Universiteit. Eigenlijk zou koning Willem-Alexander ook meegaan naar de VS, maar omdat hij herstellende is van een longontsteking was hem afgeraden om te vliegen.