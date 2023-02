Máxima bezoekt jubilerend Prinses Máxima Centrum in Utrecht

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het Prinses Máxima Centrum (PMC) in Utrecht ter ere van de vijfde verjaardag van het onderzoeksziekenhuis. In juni 2018 opende Máxima het nationale centrum voor kinderoncologie. Tijdens het werkbezoek stonden innovatie en internationalisering van het centrum centraal en sprak de koningin onder anderen met kinderoncologen, verpleegkundigen, ouders en kinderen.

Bij binnenkomst ontmoette Máxima de 13-jarige Saméo, die in het PMC is behandeld. Vijf jaar geleden, bij de opening van het onderzoekscentrum, gaven de koningin en de jongen elkaar ook een hand. Later gaf zij meerdere kinderen die zich met hun ouders hadden verzameld een hand.

Daarna sprak Máxima met een gezelschap van wetenschappers, kinderoncologen en teamleiders over verschillende onderzoeken die lopen in het centrum. Zo kwam een onderzoek naar baby’s met leukemie ter sprake, maar ook een onderzoek naar mogelijke internationalisering van het kinderkankercentrum en een onderzoek naar de kwaliteit van zorg.

Stickervel

Het gesprek moest kort onderbroken worden omdat de koningin per ongeluk een stickervel van een kindje had aangenomen, waardoor zij overstuur raakte. Het meisje had het stickervel slechts willen laten zien, en niet afgeven. Toen Máxima hoorde over het geëmotioneerde meisje, gaf ze het stickervel uiteraard direct terug.

In de Huiskamer ging Máxima om tafel met zeven verpleegkundigen, dokters- en apothekersassistenten. Met hen praatte de koningin over wat hen drijft om in het PMC te werken. Daarbij hadden zij het over de mooie kanten van hun baan, maar ook over de schaduwkanten, zoals wanneer een patiënt komt te overlijden. Ook ontmoette Máxima twee meisjes, Mik (4) en Naïma (2), die in het ziekenhuis therapie krijgen.