Máxima bezoekt Senegal en Ivoorkust om financiële inclusie

Koningin Máxima gaat volgende week in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling naar Ivoorkust en Senegal. Beide landen hebben de potentie om voorlopers te worden van financiële inclusie in Afrika.

De koningin komt zondagavond aan in Ivoorkust en blijft daar tot en met dinsdag. Van woensdag tot en met donderdag is ze in Senegal. De bezoeken staan in het teken van financiële gezondheid en het verder ontwikkelen van betaalbare en veilige financiële diensten in het land. Dit geldt met name voor achtergestelde groepen zoals vrouwen en kleine (landbouw) bedrijven.

In Abidjan, de grootste en belangrijkste stad van Ivoorkust, voert Máxima onder meer gesprekken met presidentsvrouw Dominique Ouattara. Zij is betrokken bij de microfinanciering voor vrouwen. Ook vice-president Tiémoko Meyliet Koné, premier Patrick Achi en andere leden van de regering zullen met de koningin in gesprek gaan. Daarnaast bezoekt Máxima het Africa CEO Forum waar zij zal deelnemen aan een panelgesprek over hoe fintech kan bijdragen om ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot financiële diensten.

Tijdens haar bezoek aan Senegal zal de koningin in Dakar gesprekken voeren met onder anderen president Macky Sall, de minister van Financiën en Budget en de minister van Economie, Planning en Samenwerking. Het gaat dan onder meer over de invoer van een nationale strategie voor financiële inclusie. In de Senegalese hoofdstad is ook het hoofdkantoor van La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) gevestigd. Daar zal Máxima over de regionale hervormingen praten die nodig zijn voor het bevorderen van de toegang tot financiële diensten voor iedereen.