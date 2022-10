Máxima bezoekt Tanzania in kader van inclusieve financiering

Koningin Máxima is de komende dagen opnieuw op reis voor haar werk voor de Verenigde Naties. De koningin bezoekt van maandagavond tot en met woensdag Tanzania, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst bekend.

De koningin brengt het bezoek in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In Tanzania zal zij spreken met regeringsvertegenwoordigers en diverse organisaties over wat er nodig is om meer achtergestelde mensen te laten aansluiten bij financiële diensten, en om hen te laten deelnemen aan een inclusieve digitale economie.

Máxima begint dinsdag in de regio Kilimanjaro met twee veldbezoeken en reist daarna door naar Dar es Salaam waar zij op een lokale markt met agenten voor mobiel bankieren en marktkooplieden spreekt over hun ervaringen met digitale financiële diensten. Op woensdag ontmoet de koningin Samia Suluhu Hassan, de president van Tanzania. Ook spreekt ze onder meer met de gouverneur van de Bank of Tanzania en enkele ministers. De focus ligt onder meer op digitale publieke goederen zoals identiteitsbewijzen, digitale betalingen en dataprivacy.

De koningin heeft de afgelopen week voor het grootste deel in het buitenland doorgebracht. Zij was eerst samen met koning Willem-Alexander voor een driedaags staatsbezoek in Zweden, en reisde na afloop door naar de Amerikaanse hoofdstad Washington voor de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).