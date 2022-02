Máxima biedt luisterend oor aan overbelaste politiemensen

Koningin Máxima bood woensdag een luisterend oor aan politiemedewerkers die door alles wat ze meemaakten tijdens hun werk PTSS of een burn-out hebben gekregen. Tijdens haar werkbezoek aan De Blauwe Haven Rotterdam in Poortugaal sprak de koningin onder meer met deelnemers aan het project Phoenix, dat deze politiemensen helpt bij hun herstel en terugkeer op de werkvloer.

Máxima hoorde van coördinatoren en begeleiders van het project hoe mentaal overbelaste deelnemers na ondersteuning van buddy’s, recoverytrainingen, sloeproeien met lotgenoten en begeleiding geleidelijk weer aan het werk kunnen. De koningin informeerde naar de cijfers van hoeveel politiemensen met PTSS (posttraumatische stressstoornis) uitvallen. Jaarlijks blijken dat er driehonderd te zijn en honderden komen thuis te zitten vanwege burn-out, depressie of andere mentale klachten. Hoe sneller politiemensen na een incident weer aan het werk gaan, hoe beter, wist Máxima. Om de uitgevallen collega’s de zorg en aandacht te geven die ze verdienen hanteert de Nationale Politie daarom een nieuwe werkwijze waarin zorg, preventie, herstel en re-integratie belangrijk zijn.

Een voorbeeld daarvan is Phoenix, een lokaal project gestart door de eenheid Rotterdam en gevestigd in een voormalig politiebureau. Overbelaste politiemensen kunnen daar rustig weer aan hun werk wennen in een prikkelarme omgeving, met een huiselijke sfeer en hond Lola die los rondloopt. “Wat betekent prikkelarm voor u, geen portofoons?” vroeg de vorstin aan een van de deelnemers die kampt met PTSS. “Dat betekent voor mij geen uniform zien en een omgeving waar er niet over elkaar geoordeeld wordt”, antwoordde hij. “Die veilige setting is voor mijn herstel heel waardevol geweest. Zo lukte het mij met hulp van mijn collega’s om mijn computer weer op te starten, want dat kon ik niets eens.”

Een rechercheur die nu weer in haar eigen functie werkt vertelde de koningin dat het sloeproeien op de Maas haar er weer bovenop heeft geholpen. Bij het voorlezen van haar dagboek dat ze tijdens haar herstel bijhield schoot de oud-deelneemster vol, waarop de majesteit bij het aanhoren van haar persoonlijke verhaal beaamde: “drooghouden is heel moeilijk.” De koningin was benieuwd naar het buddytraject, waarbij een uitgevallen medewerker wordt ondersteund door een collega, die bijvoorbeeld meegaat naar de bedrijfsarts. Ze vroeg zich onder meer af of dit niet verplicht kon worden voor alle medewerkers.