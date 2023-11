Máxima bij uitreiking Prix de Rome Beeldende Kunst 2023

Koningin Máxima was dinsdagmiddag aanwezig bij de uitreiking van de Prix de Rome Beeldende Kunst 2023. Daar zag de koningin hoe kunstenaar Jonas Staal de onderscheiding ontving uit handen van demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Uslu.

De 42-jarige Staal heeft de onderscheiding gewonnen voor de videostudie Empire’s Island. De Prix de Rome is een stimuleringsprijs voor getalenteerde beeldend kunstenaars die op een overtuigende wijze nieuwe inzichten geven in de beeldende kunst.

De jury heeft voor Staal gekozen vanwege zijn “compromisloze en gelaagde aanpak en de solide kwaliteit van zijn werk”. Daarnaast roemen ze hoe Staal zijn eigen positie bekritiseert en “steeds meer zijn eigen medium op artistieke wijze bevraagt”.

De Prix de Rome wordt eens in de twee jaar uitgereikt, met als doel de ontwikkeling van beeldend kunstenaars te stimuleren, hun zichtbaarheid te vergroten en daarmee het beeldende kunstveld te blijven actualiseren. Staal ontvangt ook een bedrag van 40.000 euro en de mogelijkheid om deel te nemen aan een residency-programma naar keuze, een tijdelijk atelier in binnen- of buitenland. De prijs wordt sinds 2021 georganiseerd en gefinancierd door het Mondriaan Fonds.