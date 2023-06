Máxima brengt werkbezoek aan bouwplaats in Rijnsburg

Koningin Máxima heeft dinsdag een werkbezoek gebracht aan een woningbouwproject voor sociale huurwoningen in Rijnsburg in Zuid-Holland. Het bezoek vond plaats in aanloop naar de Dag van de Bouw, waarbij publiek een kijkje achter de bouwhekken kan nemen bij ruim 150 bouwplaatsen in heel Nederland.

De koningin sprak in de bouwkeet met betrokkenen over duurzaam bouwen in de sociale sector, betaalbare woningen en digitalisering in de bouw. Vervolgens maakte Máxima een rondgang over het bouwterrein, waarbij zij de aanbouw bekeek en met medewerkers sprak over warmte en koude opslag en het gebruik van circulair beton.

Tenslotte sprak Máxima met basisschoolkinderen in een mobiel bouwlab. Hier kunnen de jongeren kennis maken met werken in de bouw.