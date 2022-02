Máxima digitaal in Rome voor opening landbouwvergadering

Koningin Máxima heeft woensdag een vergadering van de Raad van Bestuur van het Internationaal Fonds voor Landbouwontwikkeling (IFAD) geopend met een toespraak over technologie en financiën. De bijeenkomst vond plaats in Rome waar de vorstin via een videoverbinding acte de présence gaf.

In haar speech sprak de koningin onder meer over het belang van maatwerk en samenwerking in financiële dienstverlening voor met name de armste mensen in de wereldwijde landbouwsector. Met de juiste technologie kunnen zij toegang krijgen tot platformen waar zij verzekeringen en financieringen kunnen regelen. Ook zouden zij op die manier zelf een afzetmarkt kunnen bereiken en zo eerlijkere prijzen voor hun waar kunnen bedingen.

Máxima sprak de genodigden toe in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Sinds 2009 zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op ontwikkeling te vergroten.

De vergadering werd ingeleid door een welkomstwoord van president Gilbert F. Houngbo van IFAD. Daarnaast waren er inhoudelijke bijdragen van enkele staatshoofden en ministers.