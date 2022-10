Máxima draagt jurk van Taminiau tijdens Zweeds staatsbanket

Koningin Máxima draagt dinsdagavond een jurk van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau tijdens het staatsbanket in Zweden. Op haar hoofd draagt ze een tiara met diamanten. Máxima droeg de jurk al eerder op het staatsbanket in India, dat in oktober 2019 plaatshad.

De jurk is roze en heeft een bloemenprint. Een schouder van Máxima is bloot, van de andere schouder hangt een soort capemouw. Op het staatsbezoek zit koning Willem-Alexander naast koningin Silvia, tegenover hen zitten Máxima en koning Carl Gustaf. Om hen heen zitten ook kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sophia.

Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdag begonnen aan hun driedaagse staatsbezoek aan Zweden. Het paar begint in de hoofdstad Stockholm en bezoekt de laatste dag, donderdag, Göteborg. Het bezoek staat in het teken van de goede betrekkingen tussen beide landen en de samenwerking voor een groener en economisch sterker Europa.