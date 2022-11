Máxima en Beatrix bij concert van Koninklijk Concertgebouworkest

Koningin Máxima en prinses Beatrix zijn vrijdagavond bij een concert van het Koninklijk Concertgebouworkest in het Concertgebouw in Amsterdam. Het concert is onder leiding van toekomstig chef-dirigent Klaus Mäkelä. Koningin Máxima is beschermvrouwe van het Koninklijk Concertgebouworkest.

Mäkelä dirigeert de Vierde symfonie van Sibelius en Mozarts Requiem. Het Nederlands Kamerkoor en vier solisten verzorgen de vocale bijdragen. Na afloop hebben de koningin en de prinses een ontmoeting met Mäkelä.

De Finse 26-jarige dirigent Klaus Mäkelä wordt beschouwd als een van de grootste talenten van zijn generatie. In juni maakte het Koninklijk Concertgebouworkest bekend dat het orkest en Mäkelä een tienjarige verbintenis zijn aangegaan. Vanaf 2027 is hij chef-dirigent.