Video: Máxima en burgemeester Halsema ontmoeten Oekraïense vluchtelingen

Koningin Máxima heeft woensdag samen met burgemeester Femke Halsema van Amsterdam een bezoek gebracht aan de opvang voor Oekraïense vluchtelingen in de RAI in Amsterdam. De koningin sprak met de Oekraïners over de situatie in hun land, de reis naar Nederland en het contact met hun dierbaren die nog in Oekraïne zijn.

Afgelopen donderdag werden de eerste 200 vluchtelingen opgevangen in de RAI. Bij het zogenoemde Humanitarian Service Point kunnen ze bijkomen van hun reis, worden ze geregistreerd, krijgen ze een medische check en eten en drinken. Vrijwilligers van het Rode Kruis helpen bij de opzet en uitvoering hiervan en bieden de mensen een luisterend oor. Vanuit de RAI krijgen de Oekraïners een plek aangeboden waar ze langer kunnen verblijven.

De koningin sprak ook met vrijwilligers van het Rode Kruis. Tijdens een rondleiding vertelden zij hoe ze de Oekraïeners een warm en zo soepel mogelijk welkom proberen te geven. Tot slot gingen Máxima en Halsema om de tafel met medewerkers van het Rode Kruis, het Leger des Heils, Vluchtelingenwerk Nederland en Takecarebnb, de organisatie die vluchtelingen en gastgezinnen aan elkaar koppelt.