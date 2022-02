Máxima en minister Schouten praten met jongeren over schulden

Koningin Máxima en minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen Carola Schouten gaan woensdag langs bij de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Het bezoek staat in het teken van de aanpak van problematische schulden van jongeren. De koningin en minister praten erover met jongeren, maar ook met hulpverleners en bestuurders.

Máxima en Schouten horen onder meer over de jongerenperspectiefaanpak van het actieplatform Schuldenlab070 van de gemeente Den Haag. Het doel daarvan is om jongeren tussen de 18 en 27 jaar schuldenzorgvrij te maken.

De koningin en de minister gaan met jongeren in gesprek over hun ervaringen met schulden. Met hulpverleners en bestuurders praten ze onder meer over wat er nodig is voor een jongerenperspectiefaanpak in andere gemeenten.

Het bezoek is een vervolg van het gesprek dat Máxima en SchuldenlabNL, de organisatie waarvan ze erevoorzitter is, op 25 januari had met Schouten. Daarin zei de minister onder meer dat het nieuwe kabinet de lijn van een brede armoede- en schuldenaanpak zal doorzetten.