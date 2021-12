Máxima erkent moeilijke tijd voor horecaondernemers

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in Geertruidenberg een werkbezoek gebracht aan een aantal horecaondernemers. “Ik wilde hen een hart onder de riem steken”, zei de koningin bij vertrek. Ze was onder de indruk van de weerbaarheid van de ondernemers die in coronatijd, zo stelde ze ook vast, “het perspectief moeten missen.”

Het bezoek kwam daags na de coronapersconferentie waarin werd aangekondigd dat de avondlockdown nog tot 14 januari gehandhaafd blijft, iets wat grote impact heeft op de horeca. “Dit bezoek is bedoeld om u te laten zien dat wij enorm aan u denken. Deze tijd vraagt veel creativiteit en wendbaarheid”, zei de meelevende Máxima.

“Uw betrokkenheid betekent heel veel voor ons”, zei Ronald Broeders van een ontmoetingscentrum in Raamdonksveer, die aanschoof bij het eerste van de drie gespreksrondes die de koningin in drie verschillende zaken voerde. “Hartelijk dank voor uw komst.” Ook Mark de Kwaadsteniet van Fort Sint Gertrudis in het oude arsenaal van het voormalige vestingstadje, was blij. “Het is natuurlijk maar een kort gesprekje, om ons een hart onder de riem te steken. Maar dit maak je maar één keer mee.”

Máxima vertelde hem dat ze deze week eigenlijk in Griekenland had moeten zijn voor een staatsbezoek. Dat zou woensdag zijn afgesloten op het eiland Lesbos. Ze bracht het ter sprake toen De Kwaadsteniet de onzekerheid en het ontbreken van een langetermijnperspectief aankaartte. “Het is frustrerend” echode hij de eerdere gesprekken die de koningin voerde.

“Fundamentele keuzes kun je niet maken, en je bedrijfsplan kun je ook niet zo maar aanpassen. Wij kunnen wel wendbaar zijn, maar de overheid is dat veel minder”, had Nick Buijks uit Raamsdonkveer al gezegd. “Het elastiek is op”, stelde de bij het koninklijk bezoek als gastvrouw optredende burgemeester Marian Witte vast.

De ondernemers spraken vrijuit. Buijks had de uitnodiging van de gemeente om te komen praten tweemaal afgeslagen. “Ik heb het veel te druk. Juist overdag nu we al om vijf uur dicht moeten en ze zeiden er niet bij dat u zou komen”, legde hij in het vol met koninklijke foto’s hangende bruine café Huis ten Bos uit. Tessa Vermeij van het café vertelde dat de sluiting voor de bestrijding van de pandemie wellicht niet zoveel uitmaakte. “Mensen vieren nu hun feestjes thuis, waar ze minder afstand kunnen houden dan bij ons.”