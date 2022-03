Máxima gaat in Verenigde Staten praten over financiële inclusie

Koningin Máxima brengt van dinsdag tot en met donderdag een bezoek aan de Verenigde Staten. De koningin gaat langs in Washington D.C. en New York vanwege haar functie als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. In die rol geeft de koningin de secretaris-generaal van de VN advies en zet zij zich in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.

De koningin bespreekt tijdens haar bezoek onder meer “de bijdrage van (digitale) financiële inclusie aan het economisch herstel na de coronapandemie en financiële gezondheid”, meldt de RVD. Ze ontmoet op woensdag de minister van Financiën, Janet Yellen, in Washington. Met haar bespreekt de koningin “het belang van meetbaarheid van financiële gezondheid in het beleid van overheden en toezichthouders”.

Daarnaast gaat Máxima in gesprek met vertegenwoordigers van internationale ontwikkelingsorganisaties, waarmee zij vaker samenwerkt, zoals de algemeen directeur Ontwikkelingsbeleid van de Wereld Bank Groep. Ook spreekt de koningin met een onafhankelijk orgaan van het ministerie van Financiën, dat toezicht houdt op banken.

Op donderdag staan gesprekken gepland in New York. De koningin spreekt met onder anderen de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, om het met hem te hebben over het belang van haar functie. Verder woont Máxima een rondetafelgesprek bij over financiële gezondheid.