Máxima gaat voor Week tegen Eenzaamheid naar Amsterdams buurthuis

Koningin Máxima gaat woensdag 27 september samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar een buurthuis in Amsterdam. Het werkbezoek aan initiatieven die daar eenzaamheid verminderen staat in het teken van de Week tegen Eenzaamheid, die op donderdag 28 september begint. In deze week is er extra aandacht voor het thema eenzaamheid en sociaal isolement.

Aan het begin van het bezoek praten de koningin en de staatssecretaris met deelnemers van de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid over “het belang van de lokale aanpak in gemeenten en de koppeling met kennis en wetenschap om eenzaamheid tegen te gaan”, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan. De aandacht ligt hierbij ook op initiatieven van en samenwerkingen met bedrijven in de aanpak van eenzaamheid.

Na het gesprek doen Máxima en Van Ooijen mee aan activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Zo gaan ze bijvoorbeeld samen met jongeren koken en met hen in gesprek. Ook nemen ze deel aan een workshop van het ZID-theater, waarbij buurtbewoners verhalen creëren over hoe ze de mensen in de buurt kunnen verbinden.