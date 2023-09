Máxima gamet tijdens bezoek aan Amsterdamse studio Guerrilla

Koningin Máxima kwam tijdens haar bezoek aan gamestudio Guerrilla ook zelf in actie. Na een gesprek met een medewerker werd de koningin uitgenodigd om even de game Horizon Forbidden West te spelen.

Máxima was onder de indruk van hoe mooi de game eruit zag. De koningin begon met de controller in handen nog wat onwennig, maar met wat instructies lukte het onder meer om te springen en met een boog te schieten. “Als je een robot tegenkomt kan ik uitleggen hoe je die moet verslaan”, zei een medewerker tegen de koningin.

Vijanden kwam de koningin echter nog niet tegen. Er was bewust voor een wat rustiger locatie in de game gekozen.

Nadat de koningin klaar was met spelen werd de trailer van Horizon Fordbidden West getoond en hoorde zij over de samenwerking met het Rijksmuseum. Een selectie van de collectie van het museum is in de game te zien, zoals De Nachtwacht.