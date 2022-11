Video: Máxima geniet van muzikale optredens van basisschoolleerlingen

Koningin Máxima is woensdagmiddag in het Hilversumse Muziekcentrum van de Omroep getrakteerd op meerdere muzikale optredens van kinderen. De vorstin genoot daar zichtbaar van en zwaaide en klapte enthousiast mee.

De aanleiding voor het bezoek aan het muziekcentrum, was de ondertekening van het MuziekAkkoord speciaal onderwijs. Dat akkoord legt vast hoe het muziekonderwijs op 543 basisscholen voor speciaal onderwijs wordt georganiseerd in de komende vijf jaar, zoals met bijvoorbeeld introductielessen op maat of instrumentenpakketten voor scholen. Máxima is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, die zich inzet voor muziekonderwijs op Nederlandse basisscholen.

Voorafgaand aan de ondertekening zag de koningin een optreden van het Kristal Leerorkest, waarbij kinderen met en zonder beperking samen muziekles krijgen. Ook leerlingen van Auris Taalkring Hilversum traden op. Daarnaast woonde Máxima een gesprek bij over het belang van muziek voor kinderen met een beperking.