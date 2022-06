Máxima: gordijnen Huis ten Bosch worden nóg mooier dan verwacht

De gordijnen voor Paleis Huis ten Bosch worden “nóg mooier” dan koningin Máxima “ooit had verwacht”. Dat vertelde de koningin tijdens haar rondleiding door het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum in Tilburg, waar de gordijnen voor de Chinese Zaal worden gemaakt.

Na een uitleg over het borduren ging de koningin zelf aan de slag. Ze hielp de handwerkers van de organisaties Queer Needlework Circle uit Arnhem en het Pennywafelhuis uit Middelburg. Het was een wens van de koningin om de gordijnen samen met alle Nederlanders te maken. Aangezien dat een beetje ingewikkeld wordt, zijn zo’n 150 mensen uit alle lagen van de samenleving geselecteerd.

Een van hen is Theodor Adriaans van Queer Needlework Circle, een organisatie die met het borduren een veilige plek wil bieden aan lhbti’ers. “Het is zo’n eer dat de koningin langs is gekomen om te helpen. Ze zei vooraf dat ze niet zo goed was in borduren, maar ze kan het hartstikke goed”, vertelt Adriaans. Door het hele land organiseert Queer Needlework Circle handwerkactiviteiten zoals breien en borduren voor de lhbti-gemeenschap. “Ondertussen praten we op een ontspannen manier over allerlei onderwerpen die ons bezighouden, zoals gender en seksualiteit. Het feit dat iemand als de koningin hier is, bevestigt dat we iets goed doen en dat we gezien worden. Dat is heel fijn”, vult Adriaans aan.

Schaartje

Máxima schoof ook even aan bij een club oudere vrouwen die onderdeel zijn van het Pennywafelhuis, opgezet om buurtbewoners uit de Middelburgse wijk Dauwendaele bij elkaar te brengen. “Ik ben op zoek naar een schaar”, riep een van hen. “Laat ik die nou net bij me hebben”, antwoordde Máxima daar vrolijk op, waarop ze een schaar uit haar tas toverde. Dat was niet zomaar een schaartje: de koningin vertelde dat ze er speciaal voor het project eentje had meegenomen. Op het hoesje ervan had Máxima de startdatum van het project laten drukken. De koningin zette haar leesbril op en begon enthousiast te borduren. “Daar heb ik bij het staatsbezoek geen tijd voor gehad hoor”, zei ze grappend, verwijzend naar het driedaagse staatsbezoek aan Oostenrijk waar ze woensdagavond van terugkwam.

Voordat de gordijnen naar de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch gaan, zijn ze vanaf december in het TextielMuseum te zien tijdens de tentoonstelling Koninklijk borduren: verhalen en vakmanschap. Koningin Máxima vond het erg bijzonder om de verhalen van de handwerkers te horen, zo vertelt ze bij haar vertrek. “Fijn om met ze te praten en te weten waar ze vandaan komen, wat ze inspireert”, zegt de koningin. “Soms zingen ze, soms eten ze lekkere dingen.” Lachend: “maar hopelijk niet boven het borduurwerk.”