Máxima hijst Nederlandse vlag met burgemeester San Francisco

Koningin Máxima is woensdag tegen 9.00 uur (lokale tijd) in San Francisco begonnen met haar werkbezoek aan de Verenigde Staten. Zij werd welkom geheten door burgemeester London Breed van San Francisco. De twee vrouwen hesen op het balkon van het stadhuis de Nederlandse vlag.

Ook minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was erbij op het balkon. Het moment werd gadegeslagen door een groot aantal fotografen. Na de vlaggenceremonie vertrok Máxima naar Castro, de beroemde queerwijk van San Francisco.

Eigenlijk zou koning Willem-Alexander ook meegaan naar Californië en Texas, maar vanwege een longontsteking mag hij niet vliegen. Op medisch advies heeft hij de reis daarom donderdag afgezegd. Het maken van een vliegreis zou het volledige herstel van de longontsteking in de weg kunnen staan, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De reis duurt tot en met vrijdag.

Het is voor het eerst sinds 2015 dat de koningin voor een werkbezoek naar de VS reist. In dat jaar ontmoette zij onder meer de toenmalige president Barack Obama. De Oranjes zijn niet op bezoek geweest toen de Republikein Donald Trump president was. Tijdens deze werkreis staat geen ontmoeting met de huidige president Joe Biden gepland.