Máxima hoort bij gamestudio over rol van games in maatschappij

Koningin Máxima brengt dinsdag een bezoek aan de Amsterdamse gamestudio Guerrilla. Tijdens het bezoek hoort de koningin onder meer over de rol van games in de maatschappij en de groei en ontwikkelingen in de game-industrie in Nederland. Ook staatssecretaris Gunay Uslu (Media en cultuur) is aanwezig.

De koningin werd bij aankomst welkom geheten door directeur Hella Schmidt van de gamestudio en Martine Spaans, de algemeen directeur van de Dutch Games Association. Tijdens een rondleiding door de studio, die verantwoordelijk is voor de succesvolle videogames Horizon Zero Dawn en Horizon Forbidden West, praat Máxima met medewerkers over het werken bij een gamestudio. Ook hoort zij over de samenwerking van Guerrilla met het Rijksmuseum.

Tijdens een gesprek met vertegenwoordigers uit de game-industrie hoort Máxima ook over de rol van games in de samenleving. Daarbij komt onder meer ter sprake hoe gamen bijdraagt aan educatie van jongeren op het gebied van digitalisering en hoe de Nederlandse game-industrie kan bijdragen aan de economie. Ook is er aandacht voor de schaduwkant van gamen.