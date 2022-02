Máxima houdt toespraak bij presentatie ABN AMRO-rapport

Koningin Máxima was woensdagmiddag bij de presentatie van het onderzoek ‘Het belang van inclusiviteit bij financiële dienstverlening’ dat werd gedaan door ABN AMRO, samen met McKinsey en Better Future. In het onderzoek concludeert de bank onder meer dat vrouwelijke ondernemers meer moeite hebben met het aantrekken van kapitaal dan mannen. De koningin nam op het hoofdkantoor van ABN AMRO het eerste exemplaar in ontvangst.

Máxima hield na de ontvangst van het rapport een toespraak waarin ze onder meer sprak over de meerwaarde van maatwerk in financiële diensten. Na haar toespraak werden de belangrijkste conclusies uit het rapport toegelicht. Zo blijkt uit het onderzoek dat vrouwen zich vaker niet begrepen voelen door een financieel adviseur dan mannen en vaker het gevoel hebben dat banken hen onvoldoende kunnen helpen.

De koningin sprak de genodigden toe in haar rol als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA). Sinds 2009 zet zij zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee hun kansen op ontwikkeling te vergroten.