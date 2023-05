Máxima in Austerlitz in gesprek over passende zorg

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend in het dorpshuis van Austerlitz een bijeenkomst over passende zorg bijgewoond. Tijdens het werkbezoek volgde de koningin enkele gesprekken over hoe er een brug geslagen kan worden tussen de bekende, formele en informele zorg, waarbij burgers binnen hun eigen gemeenschap zelf met zorginitiatieven komen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Zorginstituut Nederland en Nederland Zorgt Voor Elkaar. Het eerste instituut is de overheidsorganisatie die het basispakket van de zorgverzekering samenstelt en de tweede instantie is een landelijk netwerk van lokale burgerinitiatieven voor steun aan buurt- of dorpsgenoten. Aanleiding is de toenemende druk waaronder de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van zorg door onder meer vergrijzing en personeelstekorten zijn gekomen.

Door die druk op de formele zorg, ontstaan in buurten en dorpen steeds vaker initiatieven waarin burgers elkaar zorg bieden en zich richten op welzijn en wonen. Omdat deze zogenaamde informele zorg en de formele zorg elkaar nog niet altijd weten te vinden, is samenwerking essentieel. In het Utrechtse Austerlitz luisterde de koningin naar praktijkvoorbeelden. Tijdens de bijeenkomst gingen vertegenwoordigers van de formele en informele zorg in gesprek met wetenschappers en kritische denkers over het zorgstelsel.

Met haar bezoek volgde de koningin het spoor van koning Willem-Alexander die vorige maand langsging bij de Nederlandse Zorgautoriteit, waar het bezoek ook in het teken stond van passende zorg en het toekomstbestendig maken daarvan.