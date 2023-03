Máxima in Casablanca begonnen aan VN-reis Marokko

Koningin Máxima is maandagmiddag aangekomen in Casablanca, waar zij aan haar driedaagse VN-reis aan Marokko begint. Met een lijnvlucht van Transavia landde Máxima maandagmiddag in de grootste stad van Marokko.

De koningin maakt de reis in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. De trip staat in het teken van de ontwikkeling van digitale betalingssystemen. Na Casablanca gaat Máxima ook naar Rabat. Het is de eerste keer dat koningin Máxima Marokko bezoekt in haar VN-functie.

In Marokko wordt sinds 2019 gewerkt met een nationale strategie voor financiële inclusie, waarmee geprobeerd wordt financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken en hiermee kansen op economische en sociale ontwikkeling te vergroten.