Máxima in gesprek met slachtoffers van de toeslagenaffaire

Koningin Máxima is donderdag op Koningsdag in Rotterdam in gesprek gegaan met slachtoffers van de toeslagenaffaire. Zo sprak ze met Ninny Duarte Lopes, die leiding geeft aan het project Volhouders. Dat is een organisatie die bestaat uit Rotterdammers die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.

Máxima gaf aan het te bewonderen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire zich hebben kunnen verenigen. “Zo belangrijk om elkaar te vinden. Elkaar helpen, niet alleen en eenzaam daarin zijn”, aldus de koningin.

De vrouwen waar Máxima mee sprak lieten ook weten blij te zijn met de hulp van het Oranjefonds, dat het project ondersteunt in 2023. “Blij om te horen, daar is het Oranjefonds voor”, zei Máxima.