Máxima in Groningen bijgepraat over mentale gezondheid jongeren

Koningin Máxima gaat 5 september naar Groningen voor een werkbezoek in het kader van de mentale gezondheid van jongeren. De vorstin leert bij over verschillende programma’s en initiatieven op dit vlak in de provincie. Máxima is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.

De koningin begint haar dag met een toelichting op het programma Mentaal Gezond Groningen. Dat is een samenwerking tussen onder meer het Universitair Medisch Centrum Groningen, gemeenten en provincie, diverse onderwijsinstellingen en GGZ- en GGD-partijen. Die onderlinge samenwerking moet ervoor zorgen dat de aanpak van mentale problematiek wordt verbeterd en dat er een preventief hulpaanbod wordt gecreëerd.

Vervolgens is Máxima aanwezig bij een deel van een docententraining. In die training leren docenten hoe ze signalen van somberheid bij leerlingen kunnen herkennen en hoe ze daarover met ze in gesprek kunnen gaan. De koningin praat met trainers en docenten over onder meer hun ervaringen. Afsluitend is Máxima bij Jimmy’s Groningen, een ontmoetingsplaats waar jongeren samenkomen en creatief bezig kunnen zijn.

Het werkbezoek aan Groningen is niet de eerste afspraak die de koningin na haar vakantie op de agenda heeft staan. Eerder werd al aangekondigd dat het koningspaar op 31 augustus een streekbezoek brengt aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland. Dat is vooralsnog het eerste punt op de planning voor de koningin. De koning wordt een dag eerder al verwacht bij de Douane op het haventerrein in Vlissingen.