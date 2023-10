Video: Máxima in roestbruine top en rok van Natan bij contraprestatie

Koningin Máxima draagt donderdag een roestbruine top en bijpassende rok van Natan tijdens de zogeheten contraprestatie gedurende het staatsbezoek in Zuid-Afrika. Natan is Máxima’s vaste modehuis. De koningin draagt vaak creaties van het Belgische modehuis.

De rok droeg Máxima in september nog, tijdens een diner met de winnaars van de Koning Willem I prijzen. De rok en top zijn versierd met sliertjes kralen, waar weer lange druppelvormige pailletten aan zijn bevestigd.

Tijdens de contraprestatie treedt hiphoptheater-company Lloydscompany op. De culturele voorstelling is een blijk van dank van het koningspaar voor de gastvrijheid in Zuid-Afrika. Het is de eerste keer dat een act uit de hiphop-urban-scene de contraprestatie verzorgt. Meestal wordt gekozen voor klassieke muziek.