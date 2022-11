Máxima in zelfde jurk op staatsbanket als Prinsjesdag 2013

Koningin Máxima droeg bij het staatsbanket woensdagavond de gouden jurk die ze ook aan had op Prinsjesdag in 2013. Dat schrijft Josine Droogendijk in haar blog Modekoningin Máxima.

De gouden japon met doorschijnende mouwen is ontworpen door Jan Taminiau, is in de blog te lezen. “De gehele robe is voorzien van een geborduurd degradé wyber-patroon met verschillende lagen pailletten en glaskralen, die de jurk een driedimensionaal effect geven”, schrijft Droogendijk in haar bericht.

De vrouw van koning Willem-Alexander droeg verder een diadeem dat in 1897 is gemaakt voor koningin Wilhelmina, laat Droogendijk desgevraagd aan het ANP weten. Het juweel bestaat uit meerdere onderdelen. “Met haakjes en schroefjes kan het diadeem naar wens vereenvoudigd of uitgebreid worden. Dit keer droeg de koningin de versie met vijf opstaande parels. Zo uitgebreid hadden we het diadeem nog niet bij haar gezien.”

Het staatsbanket vond woensdagavond plaats ter gelegenheid van het staatsbezoek van de Italiaanse president Sergio Mattarella.