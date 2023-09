Máxima kookt soep met ouderen bij bezoek aan buurthuis Amsterdam

Koningin Máxima moest woensdag tijdens een bezoek aan een buurthuis in Amsterdam aan de slag. De koningin kookte samen met deelnemers van Oma’s Soep en ging tegelijkertijd met de ouderen en jongeren in gesprek. Oma’s Soep organiseert in twaalf steden kookochtenden, die draaien om contact tussen jong en oud.

In het buurthuis sloot Máxima samen met demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan bij activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan. Na het koken bezochten ze nog twee lokale initiatieven in Amsterdam. Zo gingen ze naar het project Heimweeverhalen waarbij buurtbewoners vertellen waar ze naar terugverlangen. Ook bezochten ze een workshop van het ZID Theater waarbij buurtbewoners verhalen creëren over hoe ze de mensen in de buurt kunnen verbinden.

De koningin bezocht het buurthuis in het kader van de Week tegen Eenzaamheid, die loopt van 28 september tot en met 4 oktober. Tijdens deze week is er extra aandacht voor het thema eenzaamheid en sociaal isolement. Op honderden plekken in Nederland zijn dan activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.