Máxima krijgt uitleg over innovatieve uitvindingen op TU Delft

Een aandachtig luisterende koningin Máxima heeft woensdagmiddag op de TU Delft uitleg gekregen over de vele innovatieve uitvindingen die er op de universiteit worden bedacht. Tijdens de rondleiding over de campus werd de koningin vergezeld door Eurocommissaris Mariya Gabriel uit Bulgarije die ook benieuwd was naar alle ontwikkelingen.

Máxima werd op een zonovergoten campus welkom geheten bij de ingang van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Studenten van de TU hadden zich verzameld om de koningin te verwelkomen. Sommigen zwaaiden naar haar toen ze naar binnen liep en een enkeling probeerde (zonder steun) Er is er één jarig in te zetten, naar aanleiding van Máxima’s 51e verjaardag dinsdag.

Het gezelschap kreeg vervolgens een rondleiding door de laboratoria waar wetenschappers vertelden over het onderzoek dat zij deden naar de kleinste bouwstenen van cellen om zelf de eerste werkende, kunstmatige cel te kunnen maken.

Green Village

De volgende stop was The Green Village van de opleiding. Dit is een soort proeftuin waar innovaties op het gebied van duurzaam wonen worden getest. Er staan ook huizen op het terrein die bewoond worden en waar de technieken meteen worden toegepast op de behoeftes van de bewoners.

Máxima liet zich aandachtig rondleiden over het terrein en stelde vragen bij de diverse innovaties die werden getoond, zoals het zogeheten 24/7 Energie Lab dat als doel heeft om een CO2-vrije, autonome energievoorziening te creëren. Ook de Hardt Hyperloop kon op veel waardering van de koningin rekenen. Het prototype in The Green Village is een lange buis waarin capsules vacuüm worden getrokken en van het ene eind naar het andere kunnen worden gezogen. Door deze nieuwe manier van transport zou bijvoorbeeld een middagje Parijs in no-time kunnen worden afgesloten met een diner in Milaan, tot genoegen van Máxima die moest lachen om het idee.

Rondetafelgesprek

Aansluitend nam de koningin deel aan een rondetafelgesprek met wetenschappers en vertegenwoordigers van diverse start-ups. Onder het genot van een kop thee schreef Máxima geïnteresseerd mee met de standpunten die door de andere deelnemers werden gegeven op de stelling dat het innovatieve ecosysteem van de TU Delft meer kan betekenen voor Nederland – en de Europese Unie – als dit opgeschaald wordt.

De koningin was het eens met de opmerking van een van de deelnemers dat Nederlanders misschien wat te bescheiden zijn als het gaat om innovatieve dingen die de wereld kunnen veranderen. “We moeten ons meer laten zien”, was een uitspraak waar Máxima zich knikkend in kon vinden.

Het bezoek aan de TU Delft werd afgesloten met een besloten rondleiding door QuTech, het onderzoeksinstituut waar wetenschappers werken aan nieuwe quantumtechnieken die een grote impact kunnen hebben op de digitale samenleving van de toekomst. In het lab spraken de koningin en de Eurocommissaris met wetenschappers en de oprichters van start-ups die nu al met deze nieuwste technieken werken.