Máxima krijgt warme groepsknuffel bij Haarlems schoolbezoek

Koningin Máxima heeft donderdag een warm onthaal gekregen bij een bezoek aan een basisschool in Haarlem. De echtgenote van koning Willem-Alexander werd door een deel van de leerlingen van groep 7 getrakteerd op een dikke groepsknuffel.

Máxima was naar basisschool De Globe gekomen als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas. De school doet mee aan de Grootste Schoolband van Nederland tijdens het komende Kerst Muziekgala.

De koningin was aanwezig bij een muziekles en sprak na afloop met de kinderen over wat ze geleerd hebben. Ook was er een rondetafelgesprek met de directeur, leerkrachten en vakdocenten over de rol en meerwaarde van muziekonderwijs.

Bij het afscheid werd Máxima luidkeels toegezongen door de leerlingen van De Globe.