Máxima lanceert campagne voor bijziendheid bij kinderen

Koningin Máxima heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan het Oogfonds in het Erasmus MC in Rotterdam. Ze sprak daar over bijziendheid (myopie) en slechtziendheid, de invloed van beeldschermen daarop en het voorkomen van bij- en slechtziendheid. Met de campagne Knikker myopie de wereld uit!, die de koningin lanceerde, wil het Oogfonds kinderen bewust maken van de gevolgen van veel op je scherm kijken.

Abe Boersma, voorzitter Raad van Toezicht bij het Oogfonds, is zelf slechtziend. Hij vertelde bij aankomst aan de koningin over zijn slechtziendheid, zijn werk en zijn jeugd. Daarnaast gaven orthoptist Jan Roelof Polling, oogarts Caroline Klaver en oogarts Gré Luyten uitleg over onderzoek naar bij- en slechtziendheid. Ook ontmoette Máxima de 11-jarige Bas, die lijdt aan myopie. Zanger Dirk Scheele verzorgde de muziek bij de opening.

Koningin Máxima vroeg zich tijdens het gesprek met de onderzoekers af of er op scholen over het onderwerp wordt gesproken, omdat er “steeds meer iPads en tablets” in het onderwijs worden gebruikt, zo stelde ze. Het Oogfonds is bijvoorbeeld bezig met het aanmoedigen van buiten lesgeven, omdat buiten zijn de staat van de ogen enorm bevordert. “Nog iets erbij voor de scholen”, aldus Máxima, die daarmee de druk op het onderwijs erkende en ook de aandacht voor mentale gezondheid en muzikaal onderwijs benoemde. “Als het niet regent kunnen ze zeker naar buiten”, zei ze lachend.

Makkelijk

Kinderen die op jonge leeftijd veel van dichtbij naar een scherm kijken en weinig buitenspelen, lopen het grootste risico om myopie te ontwikkelen. Momenteel is een kwart van de 13-jarigen in Nederland bijziend. Toch snapt koningin Máxima wel dat het makkelijk is om een kind een tablet te geven, vooral als werkende ouder. “Je kan je kind natuurlijk meenemen naar het park of de dierentuin, maar soms ben je zo druk”, zei ze.

De koningin is blij dat er meer aandacht komt voor het onderwerp van het Oogfonds, waar haar schoonmoeder prinses Beatrix beschermvrouwe van is. Zelf merkt ze in haar persoonlijke omgeving al dat de aandacht voor het onderwerp groeit. “Vroeger was een tienminutengesprek op school met alleen de ouders, nu is het kind erbij. Dan wordt echt gevraagd: zit je goed voor het scherm? Kan je het bord goed lezen? De gesprekken zijn niet meer óver het kind, maar met het kind.”