Máxima lanceert Grip op je geld-campagne met druk op de knop

Koningin Máxima heeft maandag de landelijke campagne Grip op je geld gelanceerd. Hierdoor kunnen mensen inzicht krijgen in hun financiële situatie en zo nodig hulp krijgen van diverse instanties, mochten zij financiële zorgen hebben.

Met een druk op de knop werd de website online gezet en de lijnen voor het telefoonnummer van Grip op je geld opengezet. Mensen kunnen er anoniem een test invullen die laat zien hoe het met hun financiële gezondheid gesteld is. Afhankelijk daarvan volgt een advies dat kan variëren van tips die mensen gelijk kunnen toepassen tot een gesprek met een vrijwilliger van Geldfit of een afspraak voor schuldhulpverlening.

Het doel van Grip op je geld is om mensen met financiële problemen zo snel mogelijk te helpen. De campagne is een samenwerking van Geldfit.nl met ruim honderd gemeenten en veertig bedrijven. Geldfit.nl is weer een initiatief van de Nederlandse Schulphulproute (NSR), een organisatie die werkt aan een financieel gezond Nederland.

Naast deze campagne hebben enkele grote energiemaatschappijen ook samen met de NSR en SchuldenlabNL, waarvan Máxima erevoorzitter is, een actieplan opgesteld voor mensen die door de stijgende energieprijzen in geldproblemen dreigen te komen. Zij willen door snel in te grijpen perspectief bieden op een schuldenzorgvrije toekomst.