Máxima leert bij Foodvalley in Wageningen over duurzaam eten

Koningin Máxima heeft woensdag een bezoek gebracht aan Foodvalley in Wageningen. Ze leerde daar over de organisatie die bedrijven begeleidt in de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

Máxima startte bij NoPalm Ingredients, een organisatie die op een duurzame wijze olie uit bio- en restmaterialen haalt. Onderzoekers legden de koningin uit wat nodig is om van het huidige landbouwsysteem over te stappen op een circulair systeem, waarbij minder voedsel en energie worden verspild.

Verschillende bedrijven kwamen woensdag aan bod, waaronder Grassa. Daar hoorde de koningin over de winning van eiwitten uit gras die direct geschikt zijn voor consumptie. Met deze techniek kunnen melkveehouders duurzamere melk produceren en worden ze bovendien eiwitproducent.