Máxima leert borduren voor gordijnen Chinese Zaal

Koningin Máxima krijgt zondag meer uitleg over borduren, zodat ze kan helpen bij het borduren aan de nieuwe gordijnen van de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Het TextielMuseum in Tilburg neemt de opdracht voor haar rekening.

“Handwerkgroepen uit het hele land borduren mee aan de nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch”, deelt het Koninklijk Huis via Twitter. “Koningin Máxima is vandaag bij een instructie, zodat zij zelf ook kan mee borduren aan de gordijnen. Het resultaat is dit najaar te zien in het @TextielMuseum.”

Op bijgevoegde foto’s is te zien dat de koningin druk aan het borduren is, samen met een aantal andere vrouwen. Ook is te zien hoe ze met een paar anderen om een borduurwerk staat gebogen, ogenschijnlijk om deze met de rest te bespreken.

Het doel is om een “eigentijdse remake van de 18de-eeuwse zijden gordijnen uit de Chinese Zaal” te vervaardigen, zo schrijft het museum. Want de originele gordijnen zijn te kwetsbaar geworden. De gordijnen zijn eerst in het TextielMuseum te zien alvorens deze in de Chinese Zaal worden opgehangen.