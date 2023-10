Máxima leert over regenwaterbier bij werkbezoek in Rotterdam

Koningin Máxima heeft dinsdag een bezoek gebracht aan BlueCity in Rotterdam. In het voormalige Tropicana-zwembad hebben zich 55 ondernemers gevestigd die onderling kennis uitwisselen over duurzaamheid en circulariteit.

De koningin kreeg een rondleiding en een toelichting van verschillende ondernemers die producten maken op basis van hernieuwde grondstoffen. Zo vertelde een bierbrouwer haar dat hij regenwater gebruikt bij het brouwproces en een kledingmaker legde uit dat met pigmenten uit schimmels textiel wordt geverfd.

Na de rondleiding schoof Máxima aan bij een rondetafelgesprek waarin ze sprak met enkele BlueCity-ondernemers over wat er bereikt is en de uitdagingen die zij tegenkomen.

Het werkbezoek betekende voor Máxima haar laatste klus voordat ze met koning Willem-Alexander vertrekt naar Zuid-Afrika. Woensdag arriveren de twee daar voor een staatsbezoek.