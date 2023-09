Máxima: niet te snel een etiket op onze studenten plakken

Koningin Máxima heeft donderdag het festival UNLimited van de Vereniging Universiteiten van Nederland in Den Bosch geopend. In haar toespraak stond de koningin stil bij de toenemende druk op studenten en deed ze een oproep om “niet te snel een etiket op onze studenten te plakken”.

De koningin verwees in haar toespraak onder meer naar het rapport Harder, Better, Faster, Stronger, dat ze in juni in ontvangst nam. Ze noemde dat rapport een “wake-upcall over stress en prestatiedruk onder jongeren”. Het hoeft niet allemaal “harder, better, faster, stronger”, stelde Máxima. “Het mag ook met een omweg, met wat meer ontspanning en onderling begrip en met het besef dat een mindere dag er gewoon bij hoort.”

“We moeten voorkomen dat we onzekerheden en twijfels te snel problematiseren”, zei Máxima. “Laten we niet te snel een etiket op onze studenten plakken. Met een luisterend oor en aandacht op een vertrouwde plek zijn veel studenten al geholpen.” De koningin richtte zich tot de aanwezigen door te zeggen dat zij dat luisterend oor kunnen zijn. “Door vroeg signalen op te vangen, kunnen we voorkomen dat mentale problemen bij jongeren te groot worden.”

MIND Us

Máxima stond ook even stil bij de Stichting MIND Us, waarvan zij erevoorzitter is. Die stichting zet zich in voor de mentale gezondheid voor jongeren.

“Stress en onzekerheid zullen er altijd zijn”, zei Máxima verder. “Hoe je ermee omgaat, dáár gaat het om. Het is een taak van ons allemaal, van docenten, van onderwijsinstellingen, van de overheid, van ouders en van studenten zelf om de druk van de ketel te halen.”