Máxima onder de indruk van dans en muziek bij Triple ThreaT

Koningin Máxima was dinsdag enorm onder de indruk van de dans- en muziekprestaties bij Triple ThreaT, een jongerenorganisatie opgericht voor en door jongeren in Haarlem. “Wat zijn jullie goed, zeg”, riep de koningin enthousiast tegen de dansende kinderen.

De organisatie wil jongeren stimuleren meer met hun passie te doen. Dat begon ooit met basketbal, maar al gauw kwam oprichter Okrah Donkor erachter dat alleen basketbal niet genoeg was. Onder meer dans, muziek en andere sporten werden toegevoegd. “We leren jongeren om die stenen in je rugzak om te zetten naar goudstaven: dan schiet je naar voren”, vertelt mede-oprichter Philip Schemmekes aan de koningin.

Máxima kreeg dinsdag van alles te zien tijdens haar korte bezoek aan Triple ThreaT: de kapper House of Barbers, kinderen op dansles en jongeren in de muziekstudio. “Geweldig zeg, zo jong en zo’n stem”, zei Máxima enthousiast na het horen van de rapmuziek van één van de jongeren.

Aan het einde van haar bezoek sprak Máxima met jongeren die meewerken in de organisatie. Zo vertelde mede-oprichter Dominique Schemmekes dat hij en broer Philip vroeger best wat sturing miste, iets wat ze de jongeren in Triple ThreaT willen bieden. “Ik was zelf al snel in contact met hulpverlening, ik deed alles wat niet mocht”, vertelt Philip. “Sport biedt structuur en dat willen we die jongeren bieden.” Dat vond de koningin mooi om te horen. “Je leert het meest van je eigen fouten”, besloot ze.