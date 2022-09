Máxima op de fiets door Austin op derde dag werkbezoek VS

Koningin Máxima maakt donderdag op de derde dag van het werkbezoek aan de Verenigde Staten een fietstocht door de stad Austin. Later op de dag bezoekt ze onder meer een seminar over gezondheidszorg van de toekomst en krijgt ze een rondleiding door het stadion van Austin FC.

Nu Máxima de staat Californië achter zich heeft gelaten is het tijd voor Texas, de tweede en laatste staat die ze aandoet tijdens het werkbezoek. De dag start met een ontmoeting met gouverneur Greg Abbott en burgemeester Steve Adler van Austin. Op de fiets maakt de koningin vervolgens verder kennis met de stad, waarbij er onder meer gestopt wordt bij de openbare bibliotheek, die is geïnspireerd op de Openbare Bibliotheek van Amsterdam en de Mediatheek in Delft.

De koningin bezoekt vervolgens een evenement met lokale start-ups, techbedrijven en investeerders. Aansluitend is ze bij een seminar over innovatie en digitalisering voor toekomstbestendige gezondheidszorg. De koningin blijft nog even in de gezondheidssector als zij daarna een bezoek brengt aan de Hogg Foundation. Deze organisatie maakt zich sterk voor mentale gezondheid en mentale weerbaarheid, een onderwerp waarmee Máxima zich ook in Nederland veelvuldig bezighoudt.

De dag wordt afgesloten met een rondleiding door het stadion van voetbalclub Austin FC. Vervolgens vindt daar een diner plaats dat in het teken staat van het Nederlandse en Texaanse bedrijfsleven. Máxima houdt daar ook een toespraak.

De koningin is dinsdagochtend Nederlandse tijd in de VS gearriveerd en zal nog tot en met vrijdag blijven. Máxima zou de reis in eerste instantie samen met koning Willem-Alexander maken, maar vorige week werd bekend dat hij op doktersadvies thuisblijft om te herstellen van een longontsteking.