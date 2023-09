Máxima op Diversity Day naar politienetwerk Roze in Blauw

Koningin Máxima brengt op 3 oktober een bezoek aan het lhbti-politienetwerk Roze in Blauw op de Politieacademie in Amsterdam. Het bezoek staat in het teken van Diversity Day, de dag waarop Nederlandse bedrijven extra aandacht besteden aan diversiteit op de werkvloer.

Het netwerk bestaat uit medewerkers van de politie die zelf bij de lhbti-gemeenschap horen. Zij zetten zich in voor de bestrijding van geweld tegen lhbti’ers en ondersteunen slachtoffers.

De koningin spreekt met medewerkers over hun persoonlijke ervaringen binnen de politie en daarbuiten. Ook spreekt ze met studenten van de Politieacademie over hoe zij de cultuur binnen de politie ervaren en ze praat over de maatschappelijke impact van Roze in Blauw. Onder meer het antihomogeweld in Eindhoven komt in dat gesprek aan bod.